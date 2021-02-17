Büyükşehir karla mücadelede de Türkiye’ye örnek belediye oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede de Türkiye’ye örnek belediye oldu. Gerek ekipman gerekse de çetin kış şartlarıyla mücadelede kurduğu teknolojik altyapı sayesinde adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi 4 ayda 50 bin 342 kilometreye tekabül eden yolda karla mücadele çalışması yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kent genelinde hayata geçirdiğimiz yatırımlarla nasıl ki yerel yönetimlerde birinci olduysak karla mücadelede de ülkemizin örnek belediyesiyiz” dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Şuana kadar 4 ayda 50 bin 342 kilometreye tekabül eden yollarımızı kardan arındırdık. 1500 personel ve 1000 araçla karla mücadelede il genelinde görev yapıyoruz. Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekiplerimiz, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizliyor. Kar timlerimiz, bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki yaklaşık 7 bin 200 kilometrelik yol ağında görev yapıyor. Elverişsiz hava şartlarının hâkim olduğu bölgelerde hasta kurtarma çalışmalarına da destek veriyoruz. Ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor.”