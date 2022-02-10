Büyükşehir kar kış demeden gölet yapımına devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, elverişsiz hava şartlarına rağmen gölet yapımına devam ediyor.

Gölet yapımında Türkiye rekoru kıran Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri, Oltu’da da çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Oltu’nun Çatalsöğüt Mahallesi’nde kolları sıvayan ekipler, 950 bin metreküp su toplayan ve 4500 dönüm araziyi sulama kapasiteli göletin inşasında mesai mefhumu gözetmeksizin arı gibi çalışıyor.

Göletin Çatalsöğüt ve Ünlükaya mahallelerindeki su ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirme, “Büyükşehir Belediyemiz 7 yılda il genelinde 450 gölet inşa etti. Bu rakam bir Türkiye rekorudur. Şehrimizde tarım ve hayvancılık sektörüne sunduğumuz bu katkıyla ilimizdeki çiftçilerimize adeta can simidi olduk. İnşallah tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için çiftçilerimize destek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gölet yapımını mevsim şartlarına bakmaksızın sürdüreceğiz” dedi.