Büyükşehir il genelinde 68 noktaya kedi evi kurdu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 68 noktaya Kedi Evi kurdu.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki kediler için de kent merkezi ve ilçelere kedi evi kurdu. Ekipler ayrıca Kedi Evlerine her gün mama ve yavru kediler için de süt bırakıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerimiz kent merkezi ve ilçelerimize Kedi Evi kurdu. Toplam 68 noktaya kendi imalatımız olan Kedi Evlerini konumlandırdık. Hayvan Barınağı’mızda kurduğumuz Kedi Evi’ni şehir merkezi ve ilçelerimiz için modelleyerek kentte doğal hayatın korunmasını da sağlıyoruz. Patili dostlar için oluşturduğumuz Kedi Evlerimize her gün mama da bırakıyoruz. İl genelinde Kedi Evlerimizin sayısını daha da artıracağız” dedi.