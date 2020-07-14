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Büyükşehir, grup yollarında da iddialı

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNİ YENİ ULAŞIM AĞLARIYLA DONATAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AYNI PERFORMANSI İLÇELER İÇİN DE SERGİLİYOR. İLÇE MERKEZLERİNDE OLDUĞU GİBİ GRUP YOLLARINI DA KAPSAYAN BİR ATILIM İÇERİSİNE GİREN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSALDA ULAŞIMA KONFOR VE KALİTE KAZANDIRIRKEN, EKİPLERİN YENİ ROTASI İSE HINIS OLDU. KETENCİ VE SILDIZ GRUP YOLLARININ ARDINDAN KOLHİSAR VE KARAAĞAÇ MAHALLESİ’Nİ BİRBİRİNE BAĞLAYARAK ULAŞIMINI SAĞLAYAN GRUP YOLLARINA DA EL ATAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜRKEN, BAŞKAN MEHMET SEKMEN DE, SÖZ KONUSU GRUP YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

ERZURUM 14.07.2020, 17:33
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Büyükşehir, grup yollarında da iddialı

Erzurum şehir merkezini yeni ulaşım ağlarıyla donatan Büyükşehir Belediyesi, aynı performansı ilçeler için de sergiliyor. İlçe merkezlerinde olduğu gibi grup yollarını da kapsayan bir atılım içerisine giren Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ulaşıma konfor ve kalite kazandırırken, ekiplerin yeni rotası ise Hınıs oldu. Ketenci ve Sıldız grup yollarının ardından Kolhisar ve Karaağaç Mahallesi’ni birbirine bağlayarak ulaşımını sağlayan grup yollarına da el atan Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Mehmet Sekmen de, söz konusu grup yollarında incelemelerde bulundu. İnceleme gezisi kapsamında Erzurum’un Hınıs ilçesine giden Başkan Mehmet Sekmen, çalışmaları yerinde gördü, iş planı hakkında bilgi aldı. Başkan Sekmen, Hınıs’taki grup yollarının belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması için ekiplere talimat verirken, Hınıslı vatandaşlarla bir araya gelmeyi de ihmal etmedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelerde yürütülen yol yapım çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ulaşım ağlarının önemine bir kez daha vurgu yaptı. Türkiye’nin son 20 yıl içerisinde özellikle ulaşım alanında çok büyük ilerlemeler kaydettiğinin altını çizen Başkan Sekmen, “Hükümetimiz ülkemizin dört bir yanını nasıl ki ulaşım ağlarıyla örüyorsa, biz de aynı seferberliği Erzurum’da sürdürüyoruz. Şehrimizin merkezine kazandırdığımız yeni ulaşım ağları gibi, ilçelerimizin bu alandaki eksikliklerini gidermek için de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Birçok ilçeye yeni yollar kazandırmak suretiyle ulaşım olanaklarını çoğalttıklarını anımsatan Sekmen, bunun yanında mevcut ağları da yenileyerek yollara kalite ve konfor kazandırdıklarını ifade etti.

İlçelerde grup yollarına özel ilgi

İlçelerde özellikle yoğunlaştıkları alanın grup yolları olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, “Birçok ilçemizde grup yollarını baştan aşağı yeniledik, yeni bağlantı yolları oluşturduk. Bu çerçevede Hınıs ilçemizde daha önce Ketenci ve Sıldız grup yollarını tamamlamış ve halkımızın istifadesine sunmuştuk. Şimdi de, Kolhisar ve Karaağaç mahallelerimizi birbirine bağlayacak olan grup yolunda çalışıyoruz. En kısa sürede bu çalışmaları da tamamlayacak ve kırsaldaki ulaşım imkânlarını çok daha nitelikli hale getirmiş olacağız. Hınıslı hemşehrilerimize yeni grup yollarımız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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