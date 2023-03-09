Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_cdmptqotljg6v99us6oipa4u10, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ekovitri/public_html/index.php:9) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9
Büyükşehir deprem şehitlerini dualarla andı

banner611

banner610

Son Dakika

Büyükşehir deprem şehitlerini dualarla andı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İl Müftülüğü ile birlikte düzenlediği “Kur’an Tilaveti ve Dua Gecesi” adlı programla asrın felaketinde Hakk’a yürüyen deprem şehitlerini saygıyla andı.

ERZURUM 09.03.2023, 15:04
Büyükşehir deprem şehitlerini dualarla andı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İl Müftülüğü ile birlikte düzenlediği “Kur’an Tilaveti ve Dua Gecesi” adlı programla asrın felaketinde Hakk’a yürüyen deprem şehitlerini saygıyla andı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum İl Müftülüğü’nün işbirliğinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye Birincisi Hafız Abdullah Arfat ve Hafız Muhammet Burak Dağ’ın Kur’an Tilaveti vatandaşları duygulandırdı.

Programda Doç. Dr. Mehmet Göktaş da asrın felaketinde yaşamlarını yitiren deprem şehitlerini dualarla andı. Yaklaşık 2 saat süren programda deprem şehitlerinin aziz ruhlarına ithafen dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

Yorumlar (0)
banner612

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_cdmptqotljg6v99us6oipa4u10, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0