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Büyükşehir Belediyesi ekipleri Olur mahallelerinde asfalt çalışması yapıyor
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNCE OLUR İLÇESİNE BAĞLI MAHALLELERİN YOLLARINDA GENİŞLETME VE ASFALT KAPLAMASI YAPILIYOR.
ERZURUM 30.09.2020, 12:07
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Olur ilçesine bağlı mahallelerin yollarında genişletme ve asfalt kaplaması yapılıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 7 mahallenin yolları asfalt kaplama yapıldı.
Aşağı Karacasu Mahallesi’nde asfalt çalışmasına başlanırken, program kapsamında toplam 30 km asfalt kaplama yapılacağı belirtildi.
Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Erzurum Büyükşehir belediyesi başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ettiler.
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