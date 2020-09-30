Büyükşehir Belediyesi ekipleri Olur mahallelerinde asfalt çalışması yapıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Olur ilçesine bağlı mahallelerin yollarında genişletme ve asfalt kaplaması yapılıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 7 mahallenin yolları asfalt kaplama yapıldı.

Aşağı Karacasu Mahallesi’nde asfalt çalışmasına başlanırken, program kapsamında toplam 30 km asfalt kaplama yapılacağı belirtildi.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Erzurum Büyükşehir belediyesi başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ettiler.