Büyükşehir altyapıda da arı gibi çalışıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi altyapı hizmetlerinde de il genelinde arı gibi çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İspir, Olur, Narman ve Karayazı ilçelerinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ESKİ’nin ekipleri, İspir’in Ulubel Mahallesi’nde 600 metre içme suyu hattı yaparken, Çamlıca Mahallesi’nde de 90 metre kanalizasyon hattı inşa etti. Ekipler, Olur’un Filizli Mahallesi’nde 600 metre içme suyu, Narman’ın Kuruçalı Mahallesi’nde 3 bin 100 metre içme suyu ve Karayazı ilçesindeki Kırgındere Mahallesi’nde de kanalizasyon hattı inşa etti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ESKİ yetkilileri, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in direktifleriyle şehrimizin yüzlerce noktasında aynı anda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Sayın Başkanımızın ‘Kaliteli hizmet ve hızlı çözüm’ şiarını ilke edinen ekiplerimiz, gece gündüz demeden aziz hemşehrilerimize 7/24 hizmet vermektedir. Öte yandan ALO 185 Çağrı Hattı’na yapılan içme suyu ve kanal arızaları, kaçak su ihbarları ve abonelerimizin şikâyetleri anında değerlendirilerek gerekli işlemler de ivedilikle yapılmaktadır. Şehrimizin en ücra noktasına varıncaya kadar altyapı hizmetlerini canla başla yürüten ekiplerimiz, halkımızın modern bir altyapıya kavuşması için de ne gerekiyorsa yapmaktadır” dedi.