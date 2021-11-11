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Bursa’dan gelen iş adamı heyeti ETB’de

Bursa Büyükşehir Belediye Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa organize ettiği ve iş ziyareti için Erzurum’a gelen heyet, Erzurum Ticaret Borsası’nı da ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile iş fırsatları ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulundular.

ERZURUM 11.11.2021, 16:41
Bursa’dan gelen iş adamı heyeti ETB’de

Bursa Büyükşehir Belediye Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa organize ettiği ve iş ziyareti için Erzurum’a gelen heyet, Erzurum Ticaret Borsası’nı da ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile iş fırsatları ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulundular.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 11-12 Kasım tarihleri arasında düzenlediği iş gezisi programı kapsamında yaklaşık 50 kişilik bir heyet dün akşam saatlerinde havayoluyla Erzurum’a geldi. Program kapsamında Erzurum’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak heyette; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa TSO Yönetim Kurulu ile Meclis üyeleri ve aralarında Erzurumluların da bulunduğu Bursa TSO üyesi iş insanları yer aldı.

Başkan Oral’dan Bursalı İşadamlarına yatırım çağrısı

Bursa’dan Erzurum’a gelen heyeti Erzurum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Erzurum Ticaret Borsasının çalışmaları ve Doğu Anadolu bölgesinin en prestijli projesi olarak gösterilen Soğuk Zincir Süt kurulumu ve 2. Etap Süte Değer projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Hakan Oral, Bursa ve Erzurumlu iş insanlarının birlikte iş yapmasına yönelik çalışmaların gün geçtikçe artığını belirterek ” Bugün ilimizde misafir ettiğimiz Bursalı iş insanlarını Erzurum’da daha çok yatırım yapmaya devam ediyorum. Tarım , Hayvancılık ve Turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ilimiz yatırım yapmaya oldukça elverişli bir durumdadır. Bu noktada çeşitli teşviklerinin sunulduğu Erzurum’un yatırımcılar için bulunmaz bir şans olduğunu da söyleyebilirim” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan ,ETB’nin Başarılı Projesine Büyük Destek

Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret eden Bursa TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptıkları konuşmalarda, düzenlenen iş gezisinin iki şehrin iş dünyası arasındaki ilişkileri geliştireceğini ve işbirliğini artıracağına inandıklarını belirttiler. Öte Yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum Ticaret Borsasının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, ”Özellikle hayvancılığa yönelik olarak hayata geçirilen ülkemiz için örnek, Erzurum ve bölge için çok olumlu bir çalışma olan Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve 2.Etap Süte Değer Proje çalışmalarına destek olmak amacıyla 50 adet süt soğutma tankını da, Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A. Ş biz hediye ediyoruz” dedi.

Toplantını sonunda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Başkan Oral’a çini bir vazo ve ipekten dokunmuş bir tablo hediye etti. Başkan Oral’ da, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ziyaretin anısına üzerine gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ünde eşilk ettiği Bursa heyeti, Erzurum’un tarihi ve turistik mekanlarından Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Aziziye Tabyası, Abdurrahman Gazi Türbesi, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi ile Tortum Şelalesi’ni de gezecek.

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