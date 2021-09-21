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Burak Okuyucu’nun “Erzurum’da Aşk Başka” klibi beğeni topladı

Erzurumlu genç sanatçı Burak Okuyucu’nun “Erzurum’da Aşk Başka” isimli klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ERZURUM 21.09.2021, 15:06
Burak Okuyucu’nun “Erzurum’da Aşk Başka” klibi beğeni topladı

Erzurumlu genç sanatçı Burak Okuyucu’nun “Erzurum’da Aşk Başka” isimli klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Yaz Bir Kenara çalışmasıyla müzik piyasasına giren ve dinleyicilerden tam not alan Okuyucu, Erzurum’da çektiği “Erzurum’da Aşk Başka” klibiyle de sosyal medyada müzikseverlerin beğenisini topluyor.

Erzurum’un tanıtımının da yapıldığı çalışmanın turizmi de hareketlendirecek bir çalışma olması hedefleniyor.

Burak Okuyucu, söz ve müziği İsmail Agaçe’ye ait olan çalışmada İbrahim Tatlıses’in bağlamacısı Motor Ali Yılmaz’da cümbüşü ile eşlik ettiğini belirterek, yönetmenliğini Yunus Yılmaz ve aranjörlüğü de Fırat Özbaylar’ın yaptığını söyledi.

Burak Okuyucu hemşehrilerinin gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek önümüzdeki süreçte yeni çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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