Bor’un akciğer hastalıklarında kullanılması projesi TÜSEB tarafından desteklendi

Araştırma-geliştirme ve bilimsel faaliyetlerin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla araştırma ekiplerini teşvik eden, bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlamaya önem veren Atatürk Üniversitesi, yürüttüğü projelerle birçok alanda destek almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Halıcı yürütücülüğünde, 2020-KD-01 / Klinik Dışı Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı kapsamındaki 11629 numaralı proje kabul edildi.

“İnhaler Bor Uygulamasının Akut Akciğer Hasarı Üzerinde Koruyucu Etkileri” başlıklı proje ile destek alan Proje ile Covid-19’un neden olduğu akciğer hasarı da dâhil olmak üzere birçok akciğer hastalığının tedavisinde Bor’un kullanılmasının faydaları araştırılacak.

Konuyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırmaları ile birçok alanda ilke imza attığını belirterek, bu çalışmaların son yıllarda artarak devam ettiğini söyledi.

Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip olan Türkiye’de birçok alanda kullanılan bor madeninin, bu proje sayesinde sağlık alanında da kullanımının yaygınlaşacağını aktaran Rektör Çomaklı, insan ve toplum sağlığına yarar sağlayacak bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.