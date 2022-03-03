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Bölgenin hayvancılık sektörü ve endüstriyel kalkınmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin temel unsurlarından biri olan topluma hizmet ve kurumlar arası iş birlikleri misyonunu kendine görev edinen Atatürk Üniversitesi, imzaladığı yeni protokollerle kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.

ERZURUM 03.03.2022, 16:07
Bölgenin hayvancılık sektörü ve endüstriyel kalkınmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin temel unsurlarından biri olan topluma hizmet ve kurumlar arası iş birlikleri misyonunu kendine görev edinen Atatürk Üniversitesi, imzaladığı yeni protokollerle kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolünün “Genel Esaslar ve Tarafların Yükümlülükleri” maddesi kapsamında iş birliği süreçlerinin yürütülmesine ait iş birliği protokolü, Atatürk Üniversitesi ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalandı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Çalık ve Erzurum Et ve Süt Kurumu Müdürü Dr. İsmail Atasever katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Genel Müdürü Osman Uzun tarafından imzalanan protokol ile Atatürk Üniversitesinin bulunduğu bölgenin hayvancılık sektörü ve endüstriyel kalkınmasına yapılacak katkıları en üst düzeye çıkarmak amacıyla, Et ve Süt Kurumu bünyesinde bulunan kombinalara ait tesislerin ve laboratuvar alt yapısının ortak kullanımına yönelik iş birliği yapılmasına karar verildi.

Çeşitli alanlarda iş birliği yapılacak

Protokolde, Üniversitenin ve Müdürlüğün laboratuvarlarının ve bilgi kaynaklarının kullanılması, talep edilmesi halinde personele, öğrencilere veya kurum dışı katılımcılara eğitim verilmesi, üniversite, enstitü ve sanayi kuruluşlarının birlikte araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmeleri için iş birliği yapılması maddeleri yer aldı.

Ayrıca üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin derslerini, mesleki eğitimlerini ve araştırma konularını gerçekleştirebilmeleri ve stajlarını yapmaları amacıyla kurum kombinalarına ait tesis ve laboratuvarlarından faydalanabilmeleri, iş birliği çerçevesinde ortak geliştirilecek Ar-Ge projelerinin, çalışmaların ve tezlerin Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisinde yayımlanması ve iş birliği süresince kongre, sempozyum veya çalıştaylardan en az birinin düzenlenmesi konularında mutabakata varıldı.

“Endüstriyel Et ve Süt Ürünleri Üretiminde Katma Değer Sağlanacak”

Büyükbaş ile küçükbaş hayvancılık ve bunlardan elde edilen gıda ürünleriyle ön plana çıkan Erzurum ve bölgesinde, Atatürk Üniversitesi olarak çiftçiye gereken desteğin verildiğini belirten Rektör Çomaklı, imzalanan protokolle endüstriyel et ve süt ürünleri üretiminde katma değer sağlayacak alanlarda analiz ve çalışmalar yapılacağını söyledi.

Veteriner ve Ziraat Fakültesi ile Hayvan Hastanesinin bölgesindeki üretim, tarımsal kalkınma ve hayvan sağlığına yönelik önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, İmzalanan protokolün her iki taraf için de hayırlara vesile olmasını diledi.

Atatürk Üniversitesinin tecrübesi ve bilgi birikimiyle her alanda olduğun gibi tarım ve hayvancılıkta da Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğuna değinen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, protokolle üniversitenin Ar-Ge alt yapısından faydalanmak istediklerini söyledi. Her iki kurumun da ortak bir noktada buluşarak uyum içinde çalışacağını akran Uzun misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.

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