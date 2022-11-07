Bölge Müdürü Yavuz; Şenkaya Tütenocak ve Sarıyar barajlarında incelemelerde bulundu

DSİ Bölge Müdürü Yavuz; Şenkaya Tütenocak ve Sarıyar barajında bir dizi incelemelerde bulundu.

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ile birlikte ilgili Şube Müdürlerinden oluşan heyetle taş tahkimatı sedde imalatı yapılması planlanan Leksor deresinde incelemelerde bulundu. Paşalı, Penek, Balkaya mahalleleri Urlu vadisinde yapılması istenilen Uğurlu Barajı yeri ile Tütenocak ve Sarıyar Barajlarında çalışmaları yerinde inceledi.

Bölge Müdürü Yavuz, ilk önce Şenkaya Tütenocak Baraj İnşaat sahasında yürütülmekte olan çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen seviye hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Bedir ve çalışma arkadaşları ile birlikte 2022 yıl sonu itibari ile su tutulması planlanan Sarıyar Barajına geçerek yürütülmekte olan çalışmaları inceledi.

Bölge Müdürü Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Şenkaya Belediye Başkanımız Sayın Yavuz Bedir ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte şirin ilçemizde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip aynı zamanda Başkanımızın taleplerini de yerinde görüp değerlendirmek istedik.

Bu doğrultuda tamamlandığında 1 milyon 567 bin m su biriktirme hacmine sahip olup 5.100 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek olan Şenkaya Tütenocak Barajında incelemelerde bulunduk. Daha sonra yılsonu itibari ile su tutma işlemini gerçekleştirmeyi planladığımız temelden 30 metre yüksekliğinde olup 625 bin m su depolama kapasitesi ile 1.600 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemi ile sulayacak olan Sarıyar Barajında incelemelerde bulunup işlerin bir an önce tamamlanarak faydaya dönüşmesi talimatını verdik.

Akabinde toplu makinalı çalışmalar çerçevesinde yapılması planlanan Leksor deresinde incelemelerde bulunduk, Paşalı, Penek ve Balkaya Mahalleleri Urlu vadisinde yapılması talep edilen Uğurlu Baraj yerini inceledik. Amacımız yapılan çalışmaların bir an önce tamamlanarak halkımızın hizmetine sunmaktır” dedi.