Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler Söylemez ve Hınıs Başköy barajlarında incelemelerde bulundu

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte Pasinler Söylemez ve Hınıs Başköy Barajlarında incelemelerde bulundular.

Bölge Müdürü Yavuz; Genel Müdürlüğümüz Barajlar ve HES Daire Başkan Yardımcısı H. Barış Tozkoparan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Daire Başkanlığı 4. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürü Yalçın Şentürk, Şube Müdürlerimiz, Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz teknik personelleri ve Yüklenici firma yetkilileriyle birlikte Pasinler Söylemez ve Hınıs Başköy Barajlarında bir dizi İncelemelerde bulundular.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyetle birlikte ilk önce Pasinler Söylemez Barajında incelemelerde bulundu, yapılan çalışmaları yerinde inceleyip yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz daha sonra Barajlar ve HES Daire Başkan Yardımcısı H. Barış Tozkoparan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Daire Başkanlığı 4. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürü Yalçın Şentürk, Şube Müdürlerimiz Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz teknik personelleriyle birlikte Hınıs Başköy Barajına geçerek yürütülmekte olan çalışmaları yerinde incelediler.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada “Genel Müdürlükten gelen heyet ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte yapım çalışmaları hızla devam eden Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipinde projelendirilen, temelden 101 m, talvegten ise 95 m yüksekliğinde inşa edilen Pasinler Söylemez Barajı daha sonra 18. Ağustos 2022 tarihinde su tutulma işlemini gerçekleştirdiğimiz Hınıs Başköy Baraj şantiyelerine giderek yürütülmekte olan çalışmaları yerinde inceledik.

İşletmeye alındığında 1 milyar 295 milyon m3 depolama hacmi ile Bölgenin en büyük barajı olup Pasinler Ovasının Aşağı Pasinler ve Yukarı Pasinler bölgesinde toplam 349 bin 690 dekar tarım arazisini sulayıp 220 milyon Kwh enerji üretecek. Erzurum İli Pasinler, Köprüköy ve Horasan İlçelerine bağlı mahallelerin tarım arazilerini sulama suyuna kavuşturacak. Baraj nedeni ile yolu kesilecek olan Eyüpler Mahallesinin yol relokasyon çalışmaları devam etmektedir. Amacımız bu çalışmaların bir an önce faydaya dönüşmesidir” dedi.