Bölge Müdürü Yavuz; Karagöbek ve Köşk barajlarında incelemelerde bulundu

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Bölge Müdür Yardımcısı, İlgili Şube Müdürü ve Teknik personeller ile birlikte Merkez Karagöbek ve Köşk Barajlarında bir dizi incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Yavuz ilk önce Merkez Karagöbek Barajına giderek Barajı şantiye sahasına giderek yürütülmekte olan çalışmaları yerinde inceleyip yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra yapım çalışmaları hızla devam eden Merkez Köşk Barajına geçen Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Köşk Barajındaki çalışmaları inceleyip gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Merkez Karagöbek ve Köşk baraj şantiyelerine giderek yürütülmekte olan çalışmaları yerinde inceledik.

Her iki barajlarımızda da sona geldik 2 bin 160 dekar tarım arazisini sulamak için projelendirilmiş ön yüzü membran kaplı kaya dolgu olarak inşa ettiğimiz Karagöbek Barajı ile temelden 41 metre yüksekliğinde olup 583 bin m3 su depolayıp bin 770 dekar tarım arazisini sulayacak olan Merkez Köşk Barajlarını bu yılsonu iti barı ile tamamlamış olacağız. Amacımız bir an önce bu çalışmaların faydaya dönüşmesidir” dedi.