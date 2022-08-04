Bölge Müdürü Yavuz, Erzurum Söylemez Barajı şantiyesinde ve Hınıs Başköy Barajı’nda incelemelerde bulundu

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek ve beraberindeki heyet ile birlikte, Erzurum Söylemez Barajı şantiyesi ve şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzurum Söylemez Barajı’ndaki incelemelerin ardından Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Belediye Başkanı Erdoğan Eren, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ve beraberindeki heyet ile birlikte Hınıs Başköy Barajı ve yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Akabinde Bölge Müdürü Yavuz, Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ve beraberindeki heyet ile birlikte Başköy Barajı Sulaması’na su aktaracak Alaca tünellerini yerinde inceledi. Müdür Yavuz, incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Vali Yardımcımız Hamdullah Suphi Özgödek ve ekibimiz ile birlikte Söylemez Barajı şantiyesi ve şantiye sahasında incelemede bulunduk. Daha sonra Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Belediye Başkanı Erdoğan Eren, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ve beraberindeki heyet ile birlikte Hınıs Başköy Barajı’nda ve yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunduk. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Hınıs Başköy Barajı’nda kısa süre içerinde su tutma işlemini gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı tamamladığımız da Başköy Barajı’nda depolanan 176 hektometreküp su ile Hınıs Ovası’nda bulunan 205 bin 350 dekar dekar tarım arazisine can suyu olacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacak. Barajın faaliyete geçmesi ile milli ekonomiye yıllık 462 milyon 037 bin 500 TL katkı sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi.