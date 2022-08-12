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Boks Federasyonu il temsilcisinden sporseverlere davet

Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Kemalettin Yentimu, Erzurumlu ve Erzurum’da yaşayan herkesi boks şampiyonasına davet etti.

ERZURUM 12.08.2022, 13:11
Boks Federasyonu il temsilcisinden sporseverlere davet

Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Kemalettin Yentimu, Erzurumlu ve Erzurum’da yaşayan herkesi boks şampiyonasına davet etti.

28 Ülkeden 238 Erkek ve 100 Kadın sporcunun katılımıyla 12 Ağustos 2022 tarihinde Erzurum Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi salonunda başlayacak olan boks müsabakaları, 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Kemalettin Yentimur; "Başta Ülkemiz ve Erzurum için büyük önem taşıyan organizasyonda ter dökecek olan sporcuları izlemeye tüm Erzurumluları ve Erzurum’da yaşayan sporsever hemşerilerimizi davet ediyoruz." dedi.

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