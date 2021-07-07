‘Biz Anadoluyuz’ kafilesine davul zurnalı karşılama

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz’ Projesi kapsamında Iğdır’dan Erzurum’a gelen kafile davul zurna ve bar ekibinin gösterileriyle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz’ Projesi kapsamında Erzurum’a ilk kafile ulaştı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği karşılama töreninde Iğdır’dan gelen 40 kişilik öğrenci grubu ile dört kişiden oluşan idareciler, davul zurna ve bar ekiplerinin gösterileriyle karşılandı.

KYK kampüsünde gerçekleştirilen karşılama töreninde Iğdırlı öğrenciler halk oyunlarının gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Spor Direktörü Vedat Engin, Talip Önelge ile Nursen Keleş de Iğdır’dan gelen kafile ile yakından ilgilendi. Karşılama töreninin ardından istirahate çekilen Iğdırlı öğrenciler, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in de katılımı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Tanışma toplantısında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projeleri sayesinde yurdun dört bir yanından gençlerin Anadolu’yu gezerek hem şehirleri tanıma şansı bulduklarını hem de kısa süreli bir tatil imkanı olduğunu belirtti.

İl Müdürü Taşkesenligil, “Biz Anadoluyuz projesi kapsamında Iğdır kafilesi ilimize geldi. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştire adına bu tür geziler çok önemli. Sizlerde inanıyorum ki, medeniyetler kenti, tarih ve kültür kokan şehrimizi gezerek tanıma şansı bulacaksınız. Spor şehri olan şehrimizi gittiğinizde herkese anlatın” diye konuştu.

Tanışma toplantısının arından Iğdırlı öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tanıtım filmlerini izledi.

Şehri Gezerek Tarihi Ve Kültürel Yerleri Tanıyacaklar

‘Biz Anadoluyuz’ Projesi kapsamında Erzurum’a gelen Iğdır kafilesine şehrin marka değerleri tanıtılacak. Ayrıca kentin tarihi ve kültürel yerleri gezdirilecek.

KYK Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü İbrahim Şimşek, gelen konuklar için gönüllük faaliyetlerinin yanı sıra kamu kurum ziyaretlerinin de gerçekleşeceğini söyledi.

Şimşek, “Bakanlığımızın bu projesinin amaçları arasında Toplumsal duyarlılık Aktiviteleri, drama çalışmaları, sanat ve müzik etkinlikleri, akran etkileşimi, gençlik merkezi ziyaretleri, yerel halkla etkileşim, spor faaliyetleri ve gönüllülük değerlendirme toplantıları yer alıyor” diye konuştu.

Erzurum Kafilesi Trabzon’a Gidecek

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Erzurum kafilesi 27-30 Temmuz 2021 tarihlerinde Trabzon’a gidecek.

Kars kafilesi 13-16 Temmuz 2021 tarihinde Erzurum’a gelecek. Van kafilesi ise 27-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Erzurum’da olacak. Ardahan kafilesinin Erzurum gezisi 3-6 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Artvin kafilesinin Erzurum gezisi ise 10-13 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Rize kafilesi ise 24-27 Temmuz 2021 tarihleri arasında Erzurum’un konuğu olacak. Her kafilede 40 öğrenicinin yanı sıra 4’te idareci yer alacak.