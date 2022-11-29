Bitkisel üretim uygulama ve araştırma merkezinde çiftçilere eğitim verildi

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2022 Yılı Eğitim Programları çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BUAM) çiftçilere ve Tarım İl Müdürlüğü teknik personellerine yönelik verilen eğitimler sona erdi.

Üç gün boyunca devam eden eğitimde tarım sektörünün yapı taşı olan kadın çiftçilerin; bilgi ve teknik düzeylerinin geliştirilmesi, tarımda girişimci ve üretici olarak aktif rol oynamaları ve ayrıca kişisel gelişimleri ve sosyal güvenlikleri gibi eğitimler düzenlendi. Bu eğitim çerçevesinde “Kişisel Bakım ve Hijyen, Kadına Yönelik Şiddet, Sebze Yetiştiriciliği, Kompost (organik gübre) Yapımı ve Kullanım Alanları ile Tarımsal Destek ve Hibeler” dersleri işlendi.

BUAM Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy, eğitimlerde yaptığı konuşmada, birçok toplumda cinsiyet ayrımının ağır basması, kadınların geri plana itilmeleri, onların bir şeyler üreten kişiler olmalarının ötesinde kaynakları kontrol eden, yöneten konuma geçmelerinin engellendiğini belirterek, bu toplumsal gerçeklikten hareketle kadınların ailelerin, toplumun ve ülkenin refahına sağladıkları katkının erkeklerden daha az olmadığını söyledi.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde cinsiyet farklılaşmasının giderek kadınların aleyhine işlediği yönündeki gözlemlerin kadının kalkınmadaki rolü ve işlevini gündeme getirdiğini belirten Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kırsal kalkınma çabalarında bir türlü istenilen sonucun alınamamasında, kadının hedef kitle olarak seçilmemiş olmasının önemli bir payı vardır. Yaşamın her alanında erkekle birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik aktivitelerde kadının yer alması, kalkınma çabalarını sürdürebilir kılacaktır. Kasım ve Aralık aylarında yapılması planlanan eğitimlerin sorunsuz gerçekleşmesi, bölge üreticilerinin sorunlarına çözüm olacak şekilde içeriklerinin hazırlanmasında ve eğitimlerin üreticilere duyurulması ve katılımın sağlanmasında emekleri geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye Tarım İlçe Müdürlerine teşekkürü borç bilirim.”

Eğitim sonrası düzenlenen törende başarılı olan kursiyerlere; İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye İlçe Tarım Müdürleri ile BUAM Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy’un katılımlarıyla sertifikaları verilerek; çapa, tırmık, kazma ve kürekten oluşan dörtlü bahçe seti ile kompost hediye edildi.

Kadın çiftçilerle ilk etabı tamamlanan eğitim programı, erkek çiftçilere verilecek eğitimlerle devam edecek.