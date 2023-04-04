Bir ödül de Erzurum Arkeoloji müzesine

Erzurum Arkeoloji Müzesi Dünya Mimarlar Örgütü tarafından “İç Mimari Tasarım ve Uygulama” alanında 2023 yılı ödülüne layık görüldü.

Geçen yıl İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi hem Türkiye’nin en iyi erişilebilirlik ödülünü almış hem de Birleşmiş Milletler’ de kültürel alanda yapılan önemli projeler ödülüne layık görülmüştü. Şimdi de Erzurum Arkeoloji Müzesi uluslararası alanda Dünya Mimarlar Örgütü tarafından Modern Mimari Tasarım ve Uygulama başlığında “İç Mimari Tasarım ve Uygulama 2023” ödülünü aldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Arkeoloji Müzemiz Üç Kümbetler mevkiinde 2018 yılında yapımı başlayıp 2021’de bitirilmiş, yaklaşık 50 milyon Tl maliyetli, 12 bin metrekare kapalı alanı, yaklaşık 6 bin metre sergi alanı ile Erzurum ve Türkiye’nin göz bebeği olmuştur. Müzemiz tarih öncesi dönemlerden başlayıp Milli Mücadeleye kadar kısa bir Erzurum Tarihi Panoraması da içermektedir. Müzemizin tıpkı kütüphanemiz gibi dünyada işin uzmanları tarafından dikkate değer görülmesi hem Erzurum hem Kültür Bakanlığımız hem de Türkiye adına gurur vericidir. Bilindiği üzere son yıllarda Erzurum’da adeta bir kültürel seferberlik gerçekleşmektedir. Kütüphaneler, müzeler, tarihi alanlarının restorasyonu ve açığa çıkarılması, Turizm alanındaki gelişimler dikkat çekicidir. Bu yılda çok önemli bir lokasyon olacak olan Taş Eserler Müzesi’ni hayata geçireceğiz” dedi.

Almaz, ayrıca Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Müze Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür etti.