banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?

"Bir İstiklal Şehri Erzurum" tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Erzurum’un "en genç" sivil toplum kuruluşu olan ERSANDER, sosyal-kültürel etkinlikleri ile şehrin sosyal hayatına renk ve canlılık kazandırdı. Kuruluşunun beşinci ayında önemli bir kültürel etkinlik ile halkın karşısına çıkan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, sadece İbrahim Erkal Dadaş Sanat Merkezi’nin sahnesini değil, kentin kültür dünyasını da ciddi şekilde sarstı.

ERZURUM 17.03.2022, 13:10
"Bir İstiklal Şehri Erzurum" tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Erzurum’un "en genç" sivil toplum kuruluşu olan ERSANDER, sosyal-kültürel etkinlikleri ile şehrin sosyal hayatına renk ve canlılık kazandırdı. Kuruluşunun beşinci ayında önemli bir kültürel etkinlik ile halkın karşısına çıkan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, sadece İbrahim Erkal Dadaş Sanat Merkezi’nin sahnesini değil, kentin kültür dünyasını da ciddi şekilde sarstı.

ERSANDER’in organize ettiği gecede izdiham yaşandı. Ümit Gergit’in yazdığı, Cem İçyar’ın yönettiği "Bir İstiklal Şehri Erzurum" tiyatro gösterisinin sahnelendiği İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi, tarihi kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi öğrencilerinin katkı sunduğu, Vahit Alkır’ın türküleri ile ayrı bir renk kattığı gecede yine ERSANDER üyelerinin rol aldığı, Erzurum geleneklerinin yaşandığı, kısır gecesi ve kına gecesi geleneklerinin işlendiği akşama Ümit Gergit ve öğrencilerinin okuduğu kurtuluş oratoryosu damga vurdu.

Sanat gecesinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde tüm koltuklarla birlikte boş alanlar da tamamen doldu. Ayakta bile yer bulamayan konukların geri dönmek zorunda kaldığını belirten ERSANDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Hattatoğlu, inisiyatifleri dışında yaşanan aksaklıktan dolayı sıkıntı çeken herkesten özür diledi.

ERSANDER olarak birkaç aydan beri önemli iki proje üzerinde çalışma yaptıklarını, bu projelerden ilkini 16 Mart akşamı başarıyla uyguladıklarını bildiren Hattatoğlu, sıranın 22 Mart akşamı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda İran İslam Cumhuriyeti ile ortaklaşa düzenleyecekleri şölene geldiğini söyledi. Erzurum’dan bir sivil toplum kuruluşu olarak uluslararası bir etkinliğe imza atacak olmanın heyecanını duyduklarını bildiren Doğan Hattatoğlu, "Kardeş şehir Tebriz’den gelecek dostlarımızla gerçekleştireceğimiz şölende, tıpkı dün akşamda olduğu gibi, halkımızın bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile çeşitli sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin yanında çok sayıda vatandaşın kadını, kızı, erkeği, çocuğu ile izlediği program yaklaşık iki saat sürdü.

Başkan Yardımcısı Doğan Hattatoğlu, aynı coşkunun ve hatta daha fazlasının 22 Mart akşamı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda dost ve kardeş ülke İran ile ortaklaşa yapılacak şölende de yaşanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19