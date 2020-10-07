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Bingöl’den İHA’ya ziyaret
DEVA PARTİSİ ERZURUM İL BAŞKANI VAHİT BİNGÖL, BERABERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, CELAL ZONGULDAK, EMRE OKUMUŞ VE DİLRUBA TURAN İLE BİRLİKTE İHLAS HABER AJANSI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.
ERZURUM 07.10.2020, 15:15
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Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri, Celal Zonguldak, Emre Okumuş ve Dilruba Turan ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bingöl, ziyaretinde Genel Başkan Ali Babacan’ın 17 Ekim’de gerçekleştireceği Erzurum ziyareti ve kongre süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Bingöl, “Ortak payda Erzurum, bizler siyasiler olarak, şehrin her türlü sorununun çözümü noktasında elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.
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