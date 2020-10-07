banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
500 bin tablet dağıtılacak! Askıda tablete nasıl başvurulur?
500 bin tablet dağıtılacak! Askıda tablete nasıl başvurulur?
İki inek veterinerin kapısına dayandı; 'sonra gelin' denince gittiler
İki inek veterinerin kapısına dayandı; 'sonra gelin' denince gittiler
Fotoğraflarla 'Hayalet Şehir': Kapalı Maraş
Fotoğraflarla 'Hayalet Şehir': Kapalı Maraş
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den

Bingöl’den İHA’ya ziyaret

DEVA PARTİSİ ERZURUM İL BAŞKANI VAHİT BİNGÖL, BERABERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, CELAL ZONGULDAK, EMRE OKUMUŞ VE DİLRUBA TURAN İLE BİRLİKTE İHLAS HABER AJANSI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.

ERZURUM 07.10.2020, 15:15
2
Bingöl’den İHA’ya ziyaret

Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri, Celal Zonguldak, Emre Okumuş ve Dilruba Turan ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bingöl, ziyaretinde Genel Başkan Ali Babacan’ın 17 Ekim’de gerçekleştireceği Erzurum ziyareti ve kongre süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Bingöl, “Ortak payda Erzurum, bizler siyasiler olarak, şehrin her türlü sorununun çözümü noktasında elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2