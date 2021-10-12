Binali Yıldırım’a Aziziye’de ehram sürprizi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a ehramdan kravat, atkı ve anahtarlık hediye etti. Aziziye Belediyesi önünde zabıta ekipleri tarafından karşılanan eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kendisine hediye edilen ehram seti için Başkan Orhan’a teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanlığı’nca organize edilen Danışma Meclisi toplantısına katılmak için dün akşam saatlerinde Erzurum’a gelen eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım için Aziziye’de sürpriz bir karşılama organize edildi. Bayburt’taki temaslarının ardından Aşkale’de karşılanan Yıldırım’ın araç konvoyu, Erzurum şehir merkezine doğru gelirken, Aziziye Belediyesi önünde durakladı. Yıldırım’ı zabıta ekipleriyle birlikte karşılayan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuğuna Aziziye Belediyesi’nin özel imalatı olan ehram setinden hediye etti.

Aziziye’nin Hediyelik Ehram Seti

İçerisinde ehramdan kravat, atkı ve anahtarlık bulunan hediye setini Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a takdim eden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, söz konusu hediyelik ürünlerin Aziziye Belediyesi tarafından Coğrafi İşaret Belgesi alınan ehramdan imal edildiğinin altını çizdi. Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzurum kültüründen bir parçayı ifade eden hediyesi için Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür ederken, “Aziziyeli Dadaş hemşehrilerime ben de muhabbetlerimi sunuyor, selamlarımı gönderiyorum” ifadesini kullandı.

Karşılamanın ardından Binali Yıldırım, beraberindeki partili yöneticilerle birlikte Aziziye’den ayrıldı.