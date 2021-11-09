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‘Bilinçli tüketici, girişimci üretici’ için düğmeye basıldı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından ortaklaşa ‘Kadın Kooperatifleri İşbirliği Programı’ çerçevesinde “Girişimcilik Eğitimleri”nin ilki düzenlendi.

ERZURUM 09.11.2021, 17:30
‘Bilinçli tüketici, girişimci üretici’ için düğmeye basıldı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından ortaklaşa ‘Kadın Kooperatifleri İşbirliği Programı’ çerçevesinde “Girişimcilik Eğitimleri”nin ilki düzenlendi.

Üniversite, STK ve iş dünyasını bir araya getirerek üretimi teşvik, tüketiciyi bilinçlendirmek ve kadın kooperatiflerinde iş birliğini sağlamak amacıyla; Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın ve ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Etüsem) ile ortak düzenlenen programın ilki gerçekleşti.

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Girişimcilik Eğitimleri’nin ilkin de Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mükerrem Kaya tarafından verildi.

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın Başkanı Zeynep Polat, öncelikli hedeflerinin kadın kooperatifleri ile iş birliği halinde onların nitelik ve nicelik bakımından verimliliğini ve üretim kapasitelerini arttırmak, yerel ve ulusal pazarda yer almalarını kolaylaştırmak ve tüketicileri bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Polat, ‘Kadın kooperatifleri ile İşbirliği Programı’nı özellikle kadın işletmecilerin dijital pazar desteği, inovatif eğitimler, mentörlük, pazar araştırması, e-ticaret sitesi ve sosyal etkinliklerle ortaklık kültürünü artırmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Gıda okuryazarlığı

STK temsilcileri ile kadın girişimler ve gıda mühendisliği bölümü öğrencilerinin yanı sıra; Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar’ın da katıldığı programda A.Ü Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mükerrem Kaya, ‘Gıda Okuryazarlığı’ ile ilgili bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Kaya, ‘Gıda okuryazarlığı’nın; tüketicilerin güvenilir gıda bilinci içerisinde, sağlıklı beslenme ve günlük diyetlerini doğru planlayabilme amaçları doğrultusunda; gıda ve beslenme bilgilerinin yer aldığı etiket bilgilerini doğru okuyabilme, analiz edebilme, karşılaştırabilme; yeterli ve dengeli beslenme için değerlendirme ve doğru seçim yapabilme, bilinçli tüketim alışkanlığı kazanma ve tüm bunları davranış biçimi haline getirme yeteneğine sahip olması olarak ifade edildiğini söyledi.

Her bireyin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için yeterli ve dengeli beslenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, bunun da ancak gıdalar hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olunması ve bu bilgi ve becerileri davranışa dönüştürmesi ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Kaya, “Gıda okuryazarlığının; vücudun enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde besin öğelerinin alımına yönelik olarak gıdaların planlanması, yönetimi, seçimi, hazırlanması ve tüketilmesi aşamaları için gerekli olan birbiriyle ilişkili bilgi, beceri ve davranışların bütünü olarak ifade edilmektedir. Sağlıklı ve güvenilir gıda teminidir” dedi.

“2 binden fazla katkı maddesi kullanılıyor”

Gıda tüketimindeki bilgi kirliliğine de işaret eden Prof. Dr. Kaya, tüketicilerin, tüketilen gıda hakkında daha fazla bilgi edinme eğilimi gerektiğinin altını çizerek, “Gıda işleme teknikleri, yeni ve daha hızlı gıda hazırlama yöntemleri; Sosyal gelişmeler ve buna bağlı olarak değişen tüketim alışkanlıkları. Birbiri ile çelişen beslenme önerileri. Geleneksel beslenme alışkanlıklarının kaybolması. Hazır yemek ve paket servisin yaygınlaşması. Günümüzde işlenmiş gıda ürünleri son derecede çeşitlendirilmiş ve üretimde kullanılan katkı maddelerinin sayısı da oldukça artmıştır. Öyle ki 2000’den fazla katkı maddesinin gıda sanayinde kullanımına değişik amaçlarla izin verilmiş ve kullanımı yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Toplumların teknolojiden uzak olduğu dönemlerde bile gıdaları uzun süre muhafaza etmek, tat ve görünümlerini daha çekici hale getirmek amacıyla bugünkü deyişi ile gıda katkı maddeleri kullanılmıştır. Gıda katkı maddelerinin, gıda sanayinde yaygın şekilde kullanılması gelişen teknoloji ile birlikte değişik üretim tekniklerinden ve buna bağlı olarak tüketici beğenisinin çeşitlilik kazanmasından doğmuştur. Bu yolla, gıda sanayinde verimliliğin artırılması ve kayıpların azaltılması, ürünlerde kalitenin yükseltilmesi ve standardizasyonu, raf ömrünün uzatılması, dağıtım kolaylığı ve değişik formüllü yeni gıdaların üretimi gibi uygulamalar gerçekleştirilebilmiştir” diye konuştu.

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