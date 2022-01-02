Bilim kahramanları Saltukbey’de

Erzurum Saltukbey Ortaokulu’nda her yıl düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı bu yılda şenlik havasında yapıldı. Birbirinden güzel ve özgün 14 proje Saltukbey Ortaokulu’nun minik bilim insanları tarafından sergilendi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın da açılışına katıldığı ve yaklaşık bin kişinin ziyaret ettiği fuara ilgi büyüktü.

Aynı zamanda proje rehber öğretmeni olan Saltukbey Ortaokulu Psikolojik Danışmanı Neslihan Sevil, 8 öğretmen rehberliğinde 61 öğrencinin katılımı ile sergilenen 14 proje için 3 aylık yoğun çalışma programı ile projelerini hazırladıklarını belirterek, fuarda görev alan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.