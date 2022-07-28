Bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerinden önemli başarı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 10.su düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları finaline Atatürk Üniversitesi damga vurdu. Yarışmaya katılan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri önemli bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi ve Türkiye üçüncüsü oldu.

Daha önce Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal danışmanlığında lisans bitirme projesi olarak hazırlanan beş projenin dördü bu yarışmada final sergisine davet edilen 120 proje arasına girme başarısını göstermişti. Yarışmanın final sergisi ve proje değerlendirmeleri; dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST etkinlikleri çerçevesinde 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Giresun’da gerçekleştirildi ve final sergisine 9 ana alandan 120 projenin sahibi 228 öğrenci katıldı. Yapılan jüri değerlendirmeleri sonucunda her alanda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülü alan 36 proje belirlendi.

Final sonuçlarına göre eğitim ana alanında RFID Temelli, Etkileşimli ve Eğitici Oyun Ekosistemi Projesiyle Ebru Aslan ve Şeymanur Başgöze Türkiye 1.si olurken, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik ana alanında Yapay Zekâ Destekli Sanal Okçuluk Eğitmeni Projesiyle de İbrahim Hakkı Rizelioğlu ve Mine Nur Kasımoğulları Türkiye 3.sü oldu.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Başarılı Eğitimi Ödüllendiriliyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal, bu yarışmada öğrencilerinin 2019 yılından beri aralıksız olarak gösterdikleri başarının gurur verici olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Dal, 2019 yılında bölge yarışmasında alınan iki birinciliğin, bir üçüncülüğün ve Türkiye finalinde alınan bir ikinciliğin; 2020 yılında bölge yarışmasında alınan üç birinciliğin, Türkiye finalinde alınan bir birincilik ve bir üçüncülüğün; 2021 yılında beş proje başvurusunun üçünün final sergisine davet edilmesinin ve 2022 yılında ise Türkiye birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü dereceleriyle Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde verilen eğitim kalitesinin tescillediğine vurgu yaptı.

Elde edilen başarıların üniversite adına gurur kaynağı olduğunu aktaran Deniz Dal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler’e ve tüm Mühendislik Fakültesi ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Etkinliğin ödül töreni ise ödül alan proje sahiplerinin katılımıyla 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da yapılacak TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlenecek.