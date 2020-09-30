Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinden büyük başarı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından her yıl düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü damga vurdu.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri bu yıl düzenlenen bölge sergisinde üç birincilik ve Türkiye final sergisinde bir birincilik ile bir üçüncülük derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal danışmanlığında lisans bitirme projesi olarak hazırlanan 6 projenin tamamı ön değerlendirme aşamasını geçerek Türkiye çapında 4 bölgede organize edilen yarışmanın Erzurum Bölge Sergisine davet edildi.

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisinde; Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Akıllı Gözlük Projesiyle Furkan Kuşçu, Sait Özbey ve Sümeyya Şüheda Ceylan, Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüleri İzleme ve Mağduru Koruma Sistemi Projesiyle Osman Arda Demir, İşitme Engelliler İçin Yapay Zekâ Destekli Ses İşleyen Akıllı Gözlük Projesiyle Serdar Kurdal Erzurum Bölge Sergisinde birincilik elde ederek Türkiye Final Sergisine katılma hakkı kazandılar.

Yine Serdar Kurdal tarafından hazırlanan İşitme Engelliler İçin Yapay Zekâ Destekli Ses İşleyen Akıllı Gözlük Projesi Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Final Sergisinde ise Mert Aksoy ve Omar Diar Bakerly tarafından hazırlanan, Fonksiyonel Elektriksel Uyarı ile Düşük Ayak Tanısına Sahip Bireylerin Fizik Tedavi Sürecini Hızlandıracak Portatif Bir Cihazın Geliştirilmesi Projesi Sağlık Kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Dereceye giren öğrenciler 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 kapsamında projelerini sergilediler. Festivalin üçüncü gününde düzenlenen ödül töreninde ise ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar.