Berber, kuaför ve güzellik salonları artık pazar günleri kapalı olacak

Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 ekimden itibaren pazar günleri kapalı olacak.

Ticaret Bakanlığı, “berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması” meselesi Erzurumda çözüme kavuştu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Erzurum berber ve kuaförler odası başkanı Emre Torungil, "Erzurum’da bulunan bayan kuaförlerini ve güzellik salonu işletmecilerini bir araya toplayarak kapalı zarf usulü bir oylama yaptık oylamada büyük çoğunluk pazar gününden yana oyunu kullandı artık 1 Ekim’den itibaren hem erkek kuaförleri hemde bayan kuaförleri ve güzellik salonları kapalı olacak" dedi.

Torungil açıklanmasının sonunda pazar günleri için 1 gün öncesinden odamızdan izin almak şartıyla erkek kuaförlerine 2 saat bayan kuaförlerine ise 4 saat düğün davetiyelerini ibraz etmeleri karşılığında izin vereceklerini söyledi.

Erzurum berberler ve kuaförler odası başkanı Emre Torungil, bir insanın önceliği bana göre ailesi olmalı bunun içinde onlara ayıracak vakti olmalı kuaförler genellikle hafta içi izin yapıyordu ama yeterli olmuyordu üyelerimizin oylamada aldığı kararla bu konu sağlam bir zemine oturtuldu alınan kararın haksız rekabetinde önüne geçeceğini belirtti.