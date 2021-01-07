Belediye çalışanlarının toplu sözleşme sevinci

Aşkale Belediye Başkanlığı ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı olan Hizmet İş sendikası arasında, sendikaya kayıtlı üyeleri kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Aşkale Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Sözleşme için gerçekleştirilen törende belediye işçilerinin maaşlarında yeni düzenleme ve iyileştirmeyi içeren bir yıllık toplu iş sözleşmesi, Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç ve Hizmet-İş Sendikası Erzurum Genel Eğitim Sekreteri Erdoğan Çelik ile Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Erzurum Şube başkanı Şahin Girmenç, yapılan sözleşmenin belediye ve sendikaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ise yaptığı konuşmada, “Birlikte çok çalışıp, işimizi, aşımızı büyütecek, büyük işler başaracağız. Biz daima çalışanlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz. Bu sözleşme işçilerimize ücret artışının yanı sıra birçok fayda da sağlayacak. Söz verdiğimiz gibi, Aşkale için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni sözleşmemiz Belediyemiz ve işcilerimize hayırlı olsun” dedi.

Görüşmeler sonrasında imza altına alınan sözleşmede Aşkale Belediyesi işçilerine bir yıllık sözleşme karşılığı yüzde 15 zam yaptı.