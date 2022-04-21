Belediye Başkanı ayakkabı boyacılarıyla iftar yaptı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, şehirde bulunan ayakkabı boyacıları ve aileleri ile iftarda bir araya geldi.

Ayakkabı boyacıları ve ailelerini servis araçlarıyla evlerinden alıp iftar yapacakları lokantaya getiren Yakutiye Belediyesi yetkilileri iftardan sonra tekrar misafirlerini evlerine servis araçlarıyla bıraktılar.

İftara katılan misafirlerine yönelik bir konuşma yapan Başkan Uçar, "Ramazan ayı içerisinde en çok mutlu olduğum iftarlardan birini şu an gerçekleştirmiş bulunuyorum. Ve aileleriyle birlikte boyacı kardeşlerimizi burada ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim" dedi.

Ayakkabı boyacıları ve ailelerinin katıldığı iftar davetine AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet emin Öz de katıldı. İl Başkanı Öz, böyle ince bir düşünceye ilk defa tanıklık ettiğini ifade ederek Başkan Mahmut Uçar’a teşekkür etti, misafirlere hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu.