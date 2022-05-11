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BDDK Erzurum verilerini açıkladı

BDDK, Finansal Türkiye Haritası (FİN-TÜRK) 2022 yılı Ocak-Mart dönemi verilerini açıkladı. Erzurum’da yılın 3 ayında, dönem bazında faal yurtiçi banka şube sayısı 69 olurken, şube başına düşen nüfus 10 bin 969 kişi olarak kaydedildi.

ERZURUM 11.05.2022, 09:12
BDDK Erzurum verilerini açıkladı

BDDK, Finansal Türkiye Haritası (FİN-TÜRK) 2022 yılı Ocak-Mart dönemi verilerini açıkladı. Erzurum’da yılın 3 ayında, dönem bazında faal yurtiçi banka şube sayısı 69 olurken, şube başına düşen nüfus 10 bin 969 kişi olarak kaydedildi.

Erzurum 2022 Dönemsel Verileri

FİN TÜRK İllere göre seçilmiş Bankacılık sektörü verileri 2022 -3’e göre, dönemde Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 26 bin 151 TL oldu. Kişi başına takipteki alacağın 803.8 TL olarak kaydedildiği dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 10 bin 47 TL, kişi başına düşen toplam mevduat ise 13 bin 46 TL olarak belirlendi.

Erzurum Nakdi Kredi

FİNTÜRK Erzurum verilerine göre, toplam nakdi kredi tutarı 20 milyar 402 milyon TL oldu. İlde kullanılan nakdi kredi toplamı 19 milyar 793 milyon TL olarak kaydedilirken, takipteki nakdi kredi tutarı ise 608.4 milyon TL olarak açıklandı. Erzurum’da dönem itibariyle gayri nakdi kredi toplamı ise 2,3 milyar TL olarak bildirildi.

Erzurum Taşıt ve Konut Kredileri

Erzurum’da dönem içinde 71 milyon 299 bin TL tutarında taşıt, 1 milyar 582 milyon 239 bin TL tutarında da konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Kullanılan tüketici kredisi tutarı ise 2,6 milyar TL, kredili mevduat hesabı tutarı ise 269,8 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan kredi meblağı ise 1 milyar 276 milyon TL olarak kaydedildi.

Takipteki Krediler

BDDK FİNTÜRK 2022-3’üncü dönem iller sektör bazlı kredi verilerine göre takipteki kredi alacakları içinde tüketici kredileri ilk sırayı aldı. Veriler bazında Erzurum’da takipteki taşıt kredisi tutarı 501 bin TL, takipteki konut kredisi tutarı 4 milyon 193 bin TL ve takipteki diğer tüketici kredileri toplamı ise 108 milyon 379 bin TL olarak aktarıldı.

Erzurum Mevduat

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum’da dönem bazında tasarruf mevduatı toplamı 7,6milyar TL, Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 3,2 milyar TL, döviz cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 4,3 milyar TL oldu. Diğer mevduatın 2,2 milyar TL olduğu Erzurum’da TL cinsinden diğer mevduat tutarı 1,8 milyar TL, döviz cinsinden ise 416,6 milyon olarak kaydedildi. İl toplam mevduatı ise 9,8 milyar TL olarak aktarıldı.

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