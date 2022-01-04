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BB Erzurumspor’da Menemen mesaisi
Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında BB Erzurumspor, Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda konuk edeceği Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
ERZURUM 04.01.2022, 09:39
Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında BB Erzurumspor, Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda konuk edeceği Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-Beyazlılar, Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde düz koşu, dar alanda 5-2 oyununun ardından minyatür kale taktik çalıştı. Bir süre önce sakatlanan Eren Tozlu’nun idmanlara katılarak gösterdiği performans teknik ekibi sevindirdi.
BB Erzurumspor, Teknik ekip ve oyuncularla birlikte İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nca sahne alan ‘Evhami’ tiyatro oyununu izledi.