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BB Erzurumspor’da kondisyon ağırlıklı idman

TFF 1. Lig’in 9.haftasında sahasında Altınordu’yu konuk edecek olan B.B. Erzurumspor, milli maç arası ile verilen üç günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

ERZURUM 08.10.2021, 16:20
BB Erzurumspor’da kondisyon ağırlıklı idman

TFF 1. Lig’in 9.haftasında sahasında Altınordu’yu konuk edecek olan B.B. Erzurumspor, milli maç arası ile verilen üç günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Mavi-Beyazlılar, milli arada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri nezaretinde güne kondisyon çalışması yaparak başladı. Günü iki ayrı antrenman çalışması yaparak tamamlayan mavi beyazlılar 17 Ekim 2021 Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda saat 16.00 Altınordu takımını konuk edecek.

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