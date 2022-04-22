BB Erzurumspor’da İstanbulspor hazırlıkları

TFF 1. Ligin 34. haftasında pazar günü deplasman da İstanbulspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, hazırlıklarını taktik ağırlıklı olarak sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılar, 5-2 dar alanda yaptığı çalışmanın ardından taktik ağırlıklı olarak çalıştı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Aykut Demir Mustafa Akbaş katılmadı.

BB Erzurumspor 23 Nisan Cumartesi günü hava yoluyla İstanbul’a geçerek kampa girecek. Pazar günü Necmi Kadıoğlu Stadyumunda 20.30’da oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. BB Erzurumspor’da sarı kart cezalısı olan kaptan Mustafa Yumlu bu müsabakada oynamayacak.