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BB Erzurumspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor,Spor Toto 1. Lig’in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.
ERZURUM 06.05.2022, 09:43
BB Erzurumspor,Spor Toto 1. Lig’in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.
Teknik Direktör Muzaffer Bilazer gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika süren idmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-beyazlılar antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.
BB Erzurumspor, Cuma günü yapacağı antrenmanın ardından Cumartesi günü hava yoluyla Ankara’ya geçerek kampa girecek.