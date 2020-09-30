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BB Erzurumspor’da Çaykur Rizespor hazırlıkları

BB ERZURUMSPOR, SÜPER LİGİN DÖRDÜNCÜ HAFTASINDA CUMARTESİ KENDİ EVİNDE KONUK EDECEĞİ ÇAYKUR RİZESPOR, MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

ERZURUM 30.09.2020, 09:21
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BB Erzurumspor’da Çaykur Rizespor hazırlıkları

BB Erzurumspor, Süper Ligin dördüncü haftasında Cumartesi kendi evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor, maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde antrenmana düz koşu, dar alanda 5-2 top kapmanın ardından minyatür kale, taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

Takımda sakatlığı devam eden Oltan Karakullukçu, antrenmana katılmadı.

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