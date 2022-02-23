BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda konuk edeceği lider MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Yücel İldiz, yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan oyuncular, 5’e 2 pasla devam etti. Mavi-Beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Mustafa Yumlu katılmadı.