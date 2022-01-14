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BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. Ligin 21. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Timsah Arena Stadyumunda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
ERZURUM 14.01.2022, 13:05
TFF 1. Ligin 21. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Timsah Arena Stadyumunda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde taktik ağırlıklı çalışan mavi- beyazlılar yarın yapacağı ter antrenmanının ardından Bursa’ya geçerek kampa girecek.
16 Ocak 2022 Pazar günü Saat 19.00’da oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.