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BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

SÜPER LİG’İN YENİ EKİBİ BB ERZURUMSPOR DAHA ÖNCE PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARDIĞI ARMANDO SADİKU İLE 2 YILLIK RESMİ SÖZLEŞME İMZALADI.

ERZURUM 08.09.2020, 16:41
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Hücum hattını Armando Sadiku transferi ile güçlendiren BB Erzurumspor, tecrübeli forvet oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.

BB Erzurumspor başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süper Lig’de boy gösterecek Erzurumspor’umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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