BB Erzurumspor Akademisi’nden büyük başarı

B.B. Erzurumspor Akademisi milli takımlara 4 oyuncu verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve B.B. Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen’in “Artık futbolda altyapıya da büyük önem veriyoruz. Milli takımlara Erzurum’dan oyuncu yetiştireceğiz” açıklamasından sonra tesisleşme ve organizasyon anlamında yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

B.B. Futbol Akademisi’nde forma giyen Yusuf Tuncer U15 Milli Takımı’na seçilirken, U19 takımı oyuncularından Güney Yılmaz, Alperen Karaca ve Mustafa Gürkan Varlık ise Futsal A Milli Takımı aday kadrosuna davet edildiler. Akademi yetkilileri futbol akademi çalışmalarının uzun soluklu olduğunu ve sabır istediğini belirtirken, hedeflerinin daha fazla oyuncuyu Milli Takımlara ve B.B. Erzurumspor A Takımı’na vermek olduğunu belirttiler.