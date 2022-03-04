Başsavcı Tuncel’den Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyareti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 20 Araştırma Üniversitesi arasında seçilen Atatürk Üniversitesine tebrik ziyaretleri devam ederken, bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya gelen Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, üniversitenin Araştırma Üniversitesi olması dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, 65 yıllık kültürel ve bilimsel geleneği, teknolojik altyapısı, bünyesinde barındırdığı tecrübeli birimleri ve alanında uzman binlerce akademisyen ve personeli ile doğunun en büyük bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesinin bu unvanı alarak bir anlamda kendini kanıtladığını söyledi.

Bulunduğu şehrin yanında, bölgesi ve ülkesi için de önemli bir değere sahip olan Atatürk Üniversitesinin, bilgi ve tecrübesiyle kurumlara yol gösterici bir konumda olduğunu belirten Rektör Çomaklı, kurumlar arası iş birlikleri sayesinde topluma hizmet noktasında çalışmalar yapılacağını vurguladı.

Şehrin en eski kurumlarından birisi olan Atatürk Üniversitesinin lokomotif görevi üstlendiğini ve ardından gelen birçok kurum ve kuruluşun gelişimine de katkı sağladığını belirten Başsavcısı Tuncel ise üniversitenin geçmişine ve adına layık projeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Yetişmiş insan kaynağı konusunda önde gelen üniversitelerden biri olan Atatürk Üniversitesinin, Araştırma Üniversitesi unvanı almasıyla Erzurum’da olumlu bir hava oluşturduğunu ifade eden Tuncel, başta Rektör Çomaklı olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.