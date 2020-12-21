Başkonsolos Sajad Soltanzadeh, Erzurum İşkur İl Müdürlüğünü ziyaret etti

İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette misafirlerini makamında ağırlayan Abdulkadir Mutlu , ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek Erzurum Çalışma ve İş Kurumu ve genelinde İŞKUR çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh İran da karşılığı olan kurumları ile karşılaştırarak kısa bir şekilde kurum işleyişleri bilgi alış verişinde bulunuldu.

Mesleki Eğitim ve İstihdam boyutunu ayrı ayrı ele alarak kurumun işleyişi ,ve ilimiz genelinde ülkemize istihdama katkısını anlatan Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ;Üniversitelerle işbirliği ile teorik ,uygulamalı ve pratik eğitimler verilerek istidamın önü açılmasından bahsetti. Özellikle yeni yapılanma ile Profil Nitelikli Danışmanlık sistemiyle daha da verim arttığı uygulanabilirlik bakımından da daha profesyonel ve spesifik davranıldığını belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh ise İŞKUR yaptığı görevlerin kendi ülkesinde ki karşıladığı kuruma göre daha kapsamlı olduğu hatta İŞKUR’un Mesleki Eğitim programlarının benzerlerini aynı bakanlığa bağlı farklı kurumun görevi yaptığını belirtti.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ; İşsizlikle mücadele anlamında her iki ülkenin kurumları birlikte teorikten ziyade pratikte işbirliğinin faydalı olacağına inandığını belirtti. Konunun ilgili makamlara uygun görülmesi halinde bunu da “İstihdam Kardeşliği” adı altında yapılabileceği önerisinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyetinin Başkonsolosluğu Sajad Soltanzadeh istişarelerde bulunmamızın çok faydalı olduğunu misafirperverliğinizden çok memnun olduğunu hatıra olarak kendi ülkesine has bir tablo hediye takdim etti.