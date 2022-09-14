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Başkonsolos Ebrahimi, Erzurum Valisi Memiş’i ziyaret etti
İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu görevine başlayan Mohammad Ebrahimi, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.
ERZURUM 14.09.2022, 16:14
İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu görevine başlayan Mohammad Ebrahimi, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.
Vali Memiş, Başkonsolos’un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ebrahimi’ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.
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