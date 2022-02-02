Başkanvekili Doğan’ın acı günü

Palandöken Belediyesi Başkanvekili Şeref Doğan’ın abisi Ahmet Doğan, Pasinler’de son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Doğan’ın cenazesi Pasinler İbrahim Hakkı Hazretleri Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Pasinler İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına katılanlar Palandöken Belediyesi Başkanvekili Şeref Doğan’a taziye dileklerini iletti.

Cenaze törenine Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Emre Koç, Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcıları Ensar Özdemir ve Ahmet Sağlam ile çok sayıda yetkili ve vatandaşlar katıldı.