Başkanlar Kaymakam Zeyrek’i ziyaret ettiler

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal ve Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı, Pasinler Kaymakamlığı görevine atanan Emre Zeyrek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Zeyrek’e aktardı. Pasinler Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Dölekli, "Pasinler Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Bundan sonra da Kaymakamlığımızla el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Pasinler’in yarınlarının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bir kez daha Kaymakamımıza ilçemize hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Emre Zeyrek ise ziyarette Başkan Dölekli ve Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal ve Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı’ya kendisine gösterdikleri ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, Pasinler için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.