Başkan Yücelik’ten, istihdam destekleri vurgusu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından istihdamı desteklemek amacıyla iş dünyasına sunulan önemli teşvik ve destek unsurları olduğunu dile getirdi.

Başkan Yücelik, kayıtlı sigortalı istihdamının yanı sıra kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, yatırımların özendirilmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla iş dünyasına çeşitli kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlandığını belirterek, bu destek, teşvik ve indirimlerden işletmelerin azami ölçüde faydalanması gerektiğini vurguladı.

Hali hazırda, 5510, 4447 ve 4857 gibi 8 kanunda toplam 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunduğunu kaydeden Başkan Yücelik, istihdama yönelik destek ve teşviklerden bazılarına yer verdiği açıklamasında şunları söyledi; “ ‘Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim’, ‘Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim’, ‘İlave 6 Puanlık İndirim’, ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik’, ‘Genç Girişimci Teşviki’, ‘Bağ Kur 5 Puan Teşviki’, ‘Asgari Ücret Desteği’, ‘İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki’, ‘Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik’, ‘İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik’, ‘İlave İstihdam Teşviki (2018)’, ‘Normalleşme Desteği’, ‘İstihdama Dönüş Prim Desteği’ ve ‘Artı İstihdam Prim Desteği’ sağlanan bu destek, teşvik ve indirimlerden bazıları SGK tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleriyle çok teferruatlı bir şekilde anlatılan bu uygulamalardan, istihdam katkı sunan bütün işletmelerimizin azami oranda faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. İstihdam sağlayan işletmelerin istifadesine sunulan bu uygulamalarla ilgili detaylı ilgili bilgi almak isteyen üyelerimiz, SGK İl Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine müracaat edebilir.”

Başkan Yücelik ayrıca, pandemi döneminde başta hizmet sektörü olmak üzere istihdam oluşturan birçok sektörün zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “Yeni normalleşme sürecinde de devletimizin istihdama sağladığı desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Tek temennimiz; aşı çalışmalarının katkısı ve toplumumuzun pandemi kurallarına uyarak en kısa zamanda bu salgından kurtulmamız ve bir an önce ekonominin normal seyrine girerek, üretimin, istihdamın ve çalışma hayatımızın rayına oturmasıdır” diye konuştu.