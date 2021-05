Başkan Yaşar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Başkan Yaşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

’’Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirerek bayram günlerine ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. On bir Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayı her birimiz için ve en çok da ailemiz ve sevdiklerimizin sağlığı için her anlamda büyük sabır ve metanet gösterdiğimiz bir ay oldu. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki, birlik ve beraberlik içerisinde, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konularındaki hassasiyetimizi esnetmeden sağlıklı ve güzel günlere kavuşacağımıza umudum tamdır. Bu mübarek günlerde dargınlıklara son vermeli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeli, onların sıkıntılarını paylaşmalıyız. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşadık ve buruk bir bayram yaşıyoruz. Salgın nedeniyle tüm Türkiye olduğu gibi ilçemizde de geçen yıllardan farklı bir Ramazan ayı yaşandı. Geleneksel Ramazan Mahalle iftarlarımızı düzenleyemesek de kurduğumuz iftar sofralarında buluşamasak da yan yana olamasak da gönül gönülle vererek Ramazan Ayı’nın maneviyatını doyasıya yaşadık. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlatacağız, sosyal mesafe engelini aşacağımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir. Çat Belediyesi olarak korona virüs salgını nedeniyle başta temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları olmak üzere çok yoğun bir mesai harcarken, ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında yer almaya, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar onlara destek olmaya çalıştık. Filistinli Müslümanların bu Ramazan’da da İsrail’in zulümleriyle karşı kaldıklarını dile getiren Başkan Yaşar, ‘İsrail’in bölgede uyguladığı insanlık dışı muamelelerin bir an önce sona erdirmesini dileyerek, Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı umutsuzluk ve gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.