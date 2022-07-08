Başkan Yaşar’dan kurban Bayramı mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yaşar, mesajında şu ifadelere yer verdi: ’’Özünde sevgi ve saygının, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüce manasını bulduğu, millet olma şuurumuzu canlı tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren bir Kurban Bayramı’nı daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, dargınlıkları ortadan kaldırıp yeniden kucaklaşmanın, duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı günlerdir. Böyle günlerde, Ailemiz, akrabalarımız ve dostlarımızla birlikte güzel anılar biriktirerek kutlayacağımız bu bayramda, yardıma muhtaç, kimsesiz, yoksul, hasta, yaşlı, engelli ve darda olan kardeşlerimizi unutmamalı, gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz. Belediye olarak vatandaşlarımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince siz kıymetli vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.

Bu vesileyle Yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle başta Çatlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.”