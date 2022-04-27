Başkan Yaşar’dan kadir gecesi mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yaşar, tüm İslam âleminin ve Çatlı hemşerilerinin mübarek Kadir Gecesi’ni kutlayarak, Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni etti.

Başkan Melik Yaşar, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Mübarek Ramazan-ı Şerif’in sonuna yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin coşku ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Kadir Gecesi bin aya değer, bir ömre bedel bir gecedir. Kadir Gecesi Kur’an gecesidir. Kadir Gecesi emsali olmayan bir gecedir. Kadir Gecesi, feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Kadir Gecesi’ni, Kur’an-ı Kerim’in kıymetini bildiğimiz müddetçe ihya etmiş oluruz. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz. İnşallah bu mübarek gecede edilen dualar coğrafyamıza barış, sağlık ve huzur getirir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Çatlı ve Erzurumlu hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”