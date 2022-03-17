Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Ramazan’ı Şerifin habercisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadığımızı belirten Başkan Yaşar mesajında, Kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, Berat Kandilinin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Yaşar, ’’Bugün, hep birlikte Allah’ın rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği Ramazan ayının müjdecisi mübarek Berat Kandil’ine erişmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzatabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine gayret göstermeli, büyüklerimizin ve dostlarımızın kandilleri tebrik edilerek, hayır duaları alınmalıdır. Unutmayalım ki sevinç ve mutluluklar paylaşıldıkça artar, sıkıntılar da paylaşıldıkça hafifler. İbadetlerle geçirilmesi gereken Berat gecesinde yapılacak duaların, dünyada barışın sağlanması, refahın artması, manevi ve kültürel değerlerimizin muhafazası, bütün insanlığın selameti, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşmanın ve merhametin çoğalmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çatlı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandilini tebrik eder, birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim’’ ifadelerine yer verdi.