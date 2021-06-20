Başkan Yaşar’dan Babalar Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Babalar Günü” münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Ailesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, sevgi ve saygının aile içerisinde perçinlenmesini sağlayan, varlıklarıyla hayatımızın en önemli parçaları olan Babalarımızın hakkını ödeyemeyiz diyen Başkan Melik Yaşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve şefkati evlatlarından hiçbir zaman esirgememiş ve bu yüzden evlatları tarafından daima örnek alınmışlardır. Aile huzurunun ve mutluluğunun devamı için ömrünü bizlere vakfeden babalarımıza hak ettikleri değeri vermeli, saygıda kusur etmemeliyiz. Bizlerle sevinen, bizlerle üzülen ve bizleri mutlu gördükçe daha da bahtiyar olan babalarımızın bu mutluluğunu daimi kılmak için ailemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler vermenin gayreti içerisinde olmalıyız .Onlara yalnızca babalar gününde değil, bizlere ihtiyaç duydukları her dönemde destek olmalı, bizler için ne kadar değerli olduklarını daima hissettirmeliyiz. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü kutluyorum."